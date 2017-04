Gratis in-game geld voor GTA Online-spelers: Tax Rebate

Het einde van april nadert met rasse schreden en in veel landen (waaronder Nederland!) betekent dat het einde van de periode waarin je je belastingaangifte kunt doen. Maar je leest dit op een gamewebsite, dus dit nieuwsbericht is natuurlijk niet bedoeld om je eraan te herinneren om in het echte leven je aangifte te doen. In plaats daarvan raden we je aan om binnen nu en zondag eens in te loggen in GTA Online, want Rockstar deelt digitale belastingteruggaven uit.Spelers die deze week inloggen in de online component van GTA 5 krijgen volgende maand namelijk 425.000 in-game dollars op hun bankrekening gestort. Wanneer dat precies gaat gebeuren is, net als bij de echte belastingdienst, niet bekend. Wel weten we dat het geld in mei op je digitale bankrekening verschijnt.Mocht je verder nog een reden zoeken om in te loggen bij GTA Online: gisteren is de Tiny Races-modus verschenen, die oude tijden doet herleven door ons terug te brengen naar het top-down perspectief dat we onder meer kennen uit de eerste twee Grand Theft Auto-games.Dus: gratis geld Ún een nostalgisch-maar-moderne spelmodus, waar wacht je nog op?