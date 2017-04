Komt na Bayonetta ook Vanquish binnenkort naar de pc?

Eerder deze maand brachten ontwikkelaar Platinum Games en uitgever Sega de klassieker Bayonetta naar Steam . Het lijkt er echter niet op dat het daarmee ophoudt, want de Platinum Games blijft teasers uitbrengen.Eerder meldden we al dat Bayonetta 3 mogelijk geteaset werd in verschillende YouTube-video's. Oplettende pc-gamers hebben echter nóg een teaser ontdekt: in een stiekeme update voor de pc-versie van Bayonetta is een avatar uit Vanquish te vinden, wat Platinums volgende project was toen Bayonetta uitkwam voor de last-gen consoles.Hoewel Vanquish minder goed werd ontvangen dan Bayonetta, zien veel pc-gamers op Steam en NeoGAF een pc-port wel zitten, vooral als de kwaliteit van de overzetting net zo hoog is als die van Bayonetta.Sega en Platinum Games hebben vooralsnog geen expliciete informatie gegeven over wat de teasers te betekenen hebben. Tot een van de bedrijven de stilte doorbreekt, blijft het dus bij speculeren.