Laatste lijn Smash Brothers-amiibo komen in juli

De laatste reeks aan Smash Brothers-amiibo komt in juli uit laat Nintendo weten. De nieuwe lijn bevat amiibo voor de personages Cloud, Bayonetta en mannelijke en vrouwelijke Corrin en zijn te gebruiken op de Wii U en New Nintendo 3DS. Naar verwachting komen de amiibo 21 juli uit.Omdat de downloadbare personages al meer dan een jaar geleden zijn verschenen voor de game komen er meerdere varianten voor elke amiibo. In totaal komen er zes nieuwe amiibo uit waarvan twee varianten op Cloud, twee op Corrin en twee op Bayonetta. Vanaf 21 juli liggen de amiibo in de winkel.