Leon 2.0 en Tom over Mass Effect, Nintendo's E3 en Destiny 2 | GamersNET RADIO #356

Terug van weggeweest: Leon 2.0 ! Samen met Tom presenteert dit tweetal GamersNET RADIO #356 , waarin we uiteraard de grootste nieuwskoppen van de afgelopen week bespreken. Daarnaast uiteraard de perfecte gelegenheid voor Leon om zijn Mass Effect: Andromeda review verder te duiden. Maar dat is nog lang niet alles...

De heren spreken hoopvol over Nintendo's grote E3-plannen , vragen zich af welke richting Destiny 2 in lijkt te gaan en wat er nu precies waar is van de geruchten over Call of Duty: World War II Dat alles (en meer) in deze bomvolle, gloednieuwe podcast van GamersNET. Verwacht de gebruikelijke hoeveelheid nodeloos gewauwel en legio momenten waarop de presentatoren afdwalen naar compleet irrelevante onderwerpen. Precies zoals je ons kent.iste volgenop het GamersNET Twitch-kanaal ! De gehele show is vanaf zaterdag terug te kijken/luisteren via GamersNET. Wordt ook lid van de podcast via iTunes om de show direct als audio binnen te halen.en die draagt zeker bij aan de show, dus laat vooral je reactie achter of mail naar radio@gamersnet.nl . Wij behandelen jullie verhalen, meningen en ervaringen maar al te graag!naar aanleiding daarvan hebben wij besloten het terugluisteren tot de audio te beperken. Wil je ons ook zien? Kijk dan elke vrijdagmiddag LIVE mee! Tot enkele weken na de uitzending is de (video)stream nog terug te vinden op ons Twitch-kanaal