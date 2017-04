Meer gelekte informatie omtrent Call of Duty: WW2; releasedatum, verhaal en meer

Gelekte informatie voor de game Call of Duty: WW2 duidt op de opzet van het verhaal, een losse multiplayer-modus en een releasedatum. Dit lek komt bovenop een ander lek dat afgelopen weekend naar buiten kwam. Dit lek komt van CharlieIntel en net voor de livestream van Activision over het spel. Nog niets van dit lek is bevestigd door Sledgehammer. De omschrijving van het spel toont niet meer aan dan al bekend is gezien de setting al bekend was:

“Land in Normandy on D-Day and battle across Europe through iconic locations in history’s most monumental war. Experience classic Call of Duty combat, the bonds of camaraderie, and the unforgiving nature of war against a global power throwing the world into tyranny.”

Naast het verhaal en het nieuwe multiplayer-avontuur schijnt de game ook met nieuwe manieren om met andere spelers te communiceren in multiplayer te komen. Wat dat precies inhoudt is nog niet bekend.Ook lijkt het erop dat iedereen met een pre-order vanaf vrijdag 3 november de gesloten beta in mag. Of het lek daadwerkelijk enige waarheid bevat zien we snel genoeg aangezien Activision deze week een livestream over de game uitzendt. De game lijkt in november uit te komen op PlayStation 4, Xbox One en pc.