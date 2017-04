MSI en Corsair bundelen wederom krachten voor Hydro GFX GTX 1080 Ti

the best of both worlds

Is de prijzige NVIDIA TITAN Xp niet helemaal je ding? Geen zorgen! In de wereld van high-end videokaarten ligt er altijd wel iets anders in het verschiet. In het specifiek de terugkerende samenkomst van MSI en Corsair, die een zoveelste watergekoelde superkaart afleveren: de Hydro GFX GTX 1080 Ti Net als in het verleden biedt de nieuwe watergekoelde videokaart. MSI levert een ultiem krachtige GeForce GTX 1080 Ti, terwijl Corsair daar een hoogwaardig waterkoelsysteem aan koppelt. Dat betekent niet alleen 10% snellere prestaties, maar ook 50% koudere werktemperaturen voor deze GPU. Bovendien resulteert het ook in een stillere kaart, voor de gamer die het liefst onder minimale geluidslast zijn games draait.Naast de aaneengekoppelde waterkoeling beschikt de Hydro GFX GTX 1080 Ti over alle hoogwaardige specificaties die je mag verwachten. Denk aan 11GB aan GDDR5X-geheugen, een goede 3.584 CUDA cores en een stevige 352-bit memory bus. Tel daarbij op dat GPU core frequency standaard draait op 1.506 Mhz, op te schroeven naar 1.620 Mhz. De memory frequency is daarbij ook nog eens een stevige 11.124 Mhz. Elk stukje polygoon moet immers zo snel mogelijk berekend kunnen worden.De Hydro GFX GTX 1080 Ti van Corsair en MSI is voorlopig enkel en alleen te bestellen via Corsairs eigen webshop , voor de prijs van niets minder dan 929,99 euro. Heb jij nog ruimte in je pc Ún portemonnee om een leuke upgrade voor jezelf te scoren?