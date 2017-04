Multiplayer Sniper: Ghost Warrior 3 ontbreekt bij launch voor beste singleplayer-ervaring

Sniper: Ghost Warrior is gisteren verschenen, maar zonder de multiplayer-component. Volgens ontwikkelaar CI Games is de reden daarvoor dat het bedrijf de singleplayer-ervaring zo goed mogelijk wilde maken. Daarom verschijnt de multiplayer pas in het derde kwartaal van dit jaar.Wel verschijnen er de komende tijd op regelmatige basis meerdere content-updates. Ook benadrukt CI Games dat de multiplayer voor alle bezitters van Sniper: Ghost Warrior 3 volledig gratis speelbaar zal zijn.Mocht je dus ge´nteresseerd zijn in de game vanwege de multiplayer: geen zorgen, die komt nog. Helaas moet je nog wÚl een paar maanden wachten tot dat moment.