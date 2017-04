Auteur : Ricardo Kindt woensdag 19 april 2017 om 15:29:32 Namco vraagt patent voor Pac-Man Maker aan Bron: VG24/7 amusement park services valt, waarvan die laatste kan verwijzen naar een arcadekast.



Hoewel het patent ernaar wijst dat Bandai Namco plannen heeft met de titel kan het ook zijn dat ze het patent opeisen om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal gaan of omdat er simpelweg maar met het idee gespeeld wordt. Rond de tijd dat World of Warcraft populair werd was het ook niet ongebruikelijk voor bedrijven om de term World of voor hun IPís te patenteren. Leeft Pac-Man nog een beetje onder de community? Laat het weten in een reactie hieronder!



Bandai Namco heeft onlangs de patenten aangevraagd op een spel onder de noemer Pac-Man Maker. Na het succes van Mario Maker lijkt ook Bandai Namco nu een poging te willen wagen met de formule. Een overzicht van het patent wijst erop dat Pac-Man Maker in de categorieŽn videogames envalt, waarvan die laatste kan verwijzen naar een arcadekast.Hoewel het patent ernaar wijst dat Bandai Namco plannen heeft met de titel kan het ook zijn dat ze het patent opeisen om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal gaan of omdat er simpelweg maar met het idee gespeeld wordt. Rond de tijd dat World of Warcraft populair werd was het ook niet ongebruikelijk voor bedrijven om de term World of voor hun IPís te patenteren. Leeft Pac-Man nog een beetje onder de community? Laat het weten in een reactie hieronder! Pac-Man Maker « Alle game informatie Tweeten



« 15:08 The Surge is goud gegaan; ondersteuning voor PlayStation 4 Pro onthuld Het volgende of vorige nieuwsbericht: Reacties Ga naar pagina: Nog geen reacties