Nieuwe downloadbare content voor Gravity Rush 2 bekend; kostuum van 2B uit NieR Automata

Sony Interactive Entertainment heeft laten weten dat er nieuwe downloadbare content voor Gravity Rush 2 aan komt in de vorm van een kostuum voor Kat. Fans van NieR Automata kunnen Kat binnenkort in de klederdracht van 2B stoppen. Vooralsnog is alleen bekend dat de downloadbare content in april in Japan uit komt.Gravity Rush 2 heeft al meerdere crossovers met andere spellen gedaan voor soortgelijke content zoals Phantasy Star. Het is nog onbekend of 2B binnenkort in de kleding van Kat te aanschouwen is, maar gezien de nieuwe reeks aan downloadbare content voor NieR Automata die recent is aangekondigd wordt niets uitgesloten. Zowel Gravity Rush 2 als NieR Automata hebben op GamersNET een mooie beoordeling gekregen. Wanneer de downloadbare content naar Europa komt is nog onbekend.