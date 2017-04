Nintendo onthult Mythical Pokémon Marshadow







Nintendo heeft een nieuwe Mythical Pokémon onthuld. De grijze tweevoeter Marshadow is binnenkort te vinden in Pokémon Sun & Moon, al zul je hem niet tijdens je speelsessies tegenkomen. Net als Magearna, die alleen te verdienen was via QR-codes, moet je een speciale actie uitvoeren om Marshadow te verzamelen.Hoewel Nintendo officieel pas volgende week meer informatie vrijgeeft, hebben data miners nu al de eerste details blootgelegd. Uit hun gegevens blijkt dat Marshadow een dual-type Fighting/Ghost Pokémon is met de Technician-vaardigheid. Het gebied rond zijn gezicht wordt groen wanneer hij een aanval of zijn speciale Z-Move uitvoert. Ook de lichtjes op zijn armen kunnen groen worden.In de officiële trailer van de Japanse film Pokemon: I Choose You kunnen we al een glimp opvangen van Marshadow. Rond 0:33 zie je het wezentje in actie. Hoe je Marshadow precies kunt vrijspelen, meldt Nintendo volgende week.