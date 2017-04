Nintendo speelt open kaart omtrent verkoopcijfers Switch

De Nintendo Switch maakt een vliegende start omtrent verkoopaantallen, want tot en met 31 maart is de Switch 2,74 miljoen keer verscheept. Helaas is de console op veel plekken uitverkocht, wat wel duidt dat de verkopen redelijk gelijk zullen liggen aan het verscheepte aantal.

The console has shipped 2.74 million units as of March 31st – meaning that many units were sold to retailers for the console’s launch month.

Nintendo verwacht het aankomende fiscale jaar minstens 10 miljoen Switches te verkopen, wat zou betekenen dat de console volgend jaar al bijna de totale verkopen van de Wii U zal overstijgen, die op een aantal van 13,56 miljoen over de gehele levenscyclus zit.Het is echter niet de best lopende spelcomputer van Nintendo, want de Wii verscheepte in de eerste maand namelijk 3,2 miljoen exemplaren. Echter, dit apparaat verscheen destijds in december en de feestdagen zijn een goed moment om een console cadeau te doen.

Nintendo also announced that they shipped 5.46 million units of Switch software. 2.76 million of that was Zelda – more than the number of consoles out there, presumably from double-dipping collectors’ and regular editions. They plan to ship 35 million units of Switch software in this fiscal year going forward.

Ook de software verkoop is benoemd, met 5,46 miljoen verkochte games, waarvan 2,76 miljoen keer The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Maar ja, zoveel andere games zijn er dan ook niet te koop.. De verwachtingen zijn dat Nintendo in het nieuwe fiscale jaar 35 miljoen stukjes software verkoopt.