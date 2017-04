Auteur : Peter Bouwman maandag 24 april 2017 om 20:52:32 NU Live: Coen en Peter streamen erop los! (21:00)

Na een weekend Dutch Youtube Gathering hebben Coen en Peter zin om even te ontspannen! Wat gaan we doen? Drop suggesties of kom gezellig langs!





Benieuwd naar Peets livestream? Volg ons alvast op het officiŽle en onvervalste









Natuurlijk kun je gezellig livechatten of direct meepraten via de GamersNET TeamSpeak server, te vinden onder het IP ts.gamersnet.nl (geen wachtwoord vereist).



Doe mee met Peter via:

Steam: Petor21

Origin: PetorGN

Uplay: Petor19

Xbox Live: Petor

PSN: PetorNL

Nintendo id: PetorNL



« 18:19 Nu beschikbaar: De GN Rebels-plaatjes! Het volgende of vorige nieuwsbericht: Reacties Ga naar pagina: 1 Gepost door Mark89NL op maandag 24 april, 2017 om 13:49:32

Duke Nukem



494 posts Duke Nukem494 posts Als je relaxte games hebt om te chillen vind ik het goed Android via Gepost door Kroelbeertje op maandag 24 april, 2017 om 18:05:12

Prince of Persia



122 posts Prince of Persia122 posts Left 4 dead 2? Of rainbow six seige? Gepost door Thomsnov op maandag 24 april, 2017 om 19:22:36

GN "Die Hard"



999 posts GN "Die Hard"999 posts Ik ben van de partij iPhone via Gepost door Serg1337 op maandag 24 april, 2017 om 20:18:49

GN "Sickness"



3211 posts GN "Sickness"3211 posts Ark: Survival Evolved, Rust of Conan Exiles lijken me wel grappige games om te zien in jullie live-stream Gepost door Tom op maandag 24 april, 2017 om 20:34:02

Eindredacteur



11856 posts Eindredacteur11856 posts Serg1337 schreef: Ark: Survival Evolved, Rust of Conan Exiles lijken me wel grappige games om te zien in jullie live-stream Conan Exiles doet koude rillingen door mijn lichaam stuwen. Die game gaat voorlopig niet meer gespeeld worden aan mijn kant. Wat een pure yank is dat op stream, zeg. Gepost door Serg1337 op maandag 24 april, 2017 om 20:43:26

GN "Sickness"



3211 posts GN "Sickness"3211 posts Hahaha, nu ben ik erg benieuwd naar wat er precies was gebeurd! De andere twee voorgestelde games zijn nog wel okť op stream? Ga naar pagina: 1