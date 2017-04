NU Live: ESL Benelux herkansingen CSGO en LoL (19:00)

Vanavond zijn de laatste kansen voor de GN Rebels CSGO en LoL om verder te komen in de ESL Benelux! Coen, Gido en Peter volgen het vanavond vanaf 19:00 uur! Komt alles!









ts.gamersnet.nl

Rond 18:45 gaan we los met de livestream!

Volg het allemaal via het GamersNET Twitch-kanaal Natuurlijk kun je gezellig livechatten of direct meepraten via de GamersNET TeamSpeak server, te vinden onder het IP(geen wachtwoord vereist).