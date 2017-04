Ontmoet Rebby tijdens de MSI Fandag op 6 mei

Tijdens de eerste fandag was het de eer aan Tom en Peter om een Hot Koffie Show live te presenteren voor een bioscoopzaal vol publiek. Dat was tof en inmiddels staat de derde MSI Fandag voor de deur! Ditmaal zal Rebby aanwezig en is het de mogelijkheid om gratis een pakje Rebels-plaatjes te scoren!Tijdens de MSI Fandag kun je hardware checken, VR-games spelen, lasergamen en alvast aan de slag met de nieuwe Quake, Quake Champions en Prey! Ook zijn er natuurlijk GN-redacteuren aanwezig om met jullie plezier te maken. De derde MSI Fandag is in De Fabrique in Maarssen, nabij Utrecht en GNHQ! Wil je ook komen? Kaarten zijn voor 10 euro te bestellen Laat ons vooral weten of je komt!