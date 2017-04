Auteur : Mike Gevers woensdag 12 april 2017 om 01:50:36 Opvolger van ASUS ROG Gladius-muis verschenen: Gladius II Bron: ASUS ROG



Zoals de naam al doet vermoeden, is de Gladius II niet meer dan een voortzetting en verbetering van de originele Gladius. Als je de twee muizen op het eerste gezicht vergelijkt, zie je niet bijzonder veel verschil. Toch brengt de Gladius II enige vernieuwingen.



Het origineel had bijvoorbeeld alleen maar rode verlichting, maar in 2017 kan dat natuurlijk niet meer; de Gladius II heeft RGB-verlichting. Maar ook functioneel gezien is er een en ander verbeterd. De resolutie van de optische sensor van de Gladius II is bijna verdubbeld ten opzichte van zijn voorganger, van 6400 DPI naar 12000 DPI. Volgens ASUS was dit nodig omdat monitortechnologie ook vooruit gaat. Binnenkort worden er monitoren geïntroduceerd met een resolutie van 4K én een verversingssnelheid van 144 Hz. Hogere muisgevoeligheid wordt dus steeds belangrijker om enigszins op een beeldscherm te kunnen nagigeren.





Ook gaan de schakelaars ruim twee keer zo lang mee: van 20.000 naar 50.000 gegarandeerde klikken. Die schakelaars zijn bovendien vervangbaar, net zoals bij de oorspronkelijke Gladius. Echter, bij de oude Gladius zaten de schroeven verstopt onder gripplakkertjes, waar je slechts één reserveset van kreeg. Het vervangen van de switches was dan ook maar één keer mogelijk. De Gladius II biedt daarvoor een oplossing: de schroeven zitten nu onder rubberen bedekkingen, los van de grips. Zo kun je dus oneindig wisselen tussen schakelaars, zodat je ook daadwerkelijk kunt experimenteren met verschillende soorten schakelaars.



Qua gamefuncties is er één groot verschil tussen de Gladius en de Gladius II: de nieuwe versie bevat een speciale knop om tijdelijk de DPI-instelling te verlagen. Dit is handig als je tijdelijk behoefte hebt aan meer precisie, zoals bij het gebruiken van een sniper rifle .



Ten slotte wordt de Gladius II, net als zijn voorganger, geleverd met twee verwisselbare kabels: een lange en gevlochten kabel voor thuis en een kortere, ongevlochten kabel voor onderweg. Dit maakt de Gladius II geschikt om te gebruiken op meerdere systemen, zonder dat je telkens je kabelmanagement opnieuw hoeft uit te voeren.



In de wereld van de randapparatuur staat ASUS bekend als een premium merk: je betaalt een flinke duit, maar krijgt daar (meestal) ook heel wat voor terug. Zo heeft ASUS bijvoorbeeld de ROG Claymore in de toetsenbordenmarkt, maar ook de muis is ASUS niet onbekend. Tot nu toe was de Gladius het paradepaardje (of parademuisje, zo je wilt) van de Taiwanezen, maar nu is zijn opvolger aangekondigd: de Gladius II.



