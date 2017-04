Palmer Luckey verlaat Oculus VR

In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen raakte Palmer Luckey, de oprichter van Oculus VR, in opspraak vanwege zijn steun aan een anti-Clinton-organisatie . Sindsdien is het redelijk stil rondom de man, maar Oculus VR bevestigde eerder dit jaar dat hij nog wl werkzaam was bij het bedrijf en dat we snel informatie zouden krijgen over zijn nieuwe rol. Nu blijkt dat Luckey helemaal geen rol meer heeft binnen de VR-gigant, want hij is opgestapt of ontslagen. Dit meldt UploadVR , waarbij dit statement van Oculus VR zelf wordt geciteerd:

Palmer will be dearly missed. Palmer's legacy extends far beyond Oculus. His inventive spirit helped kickstart the modern VR revolution and build an industry. We're thankful for everything he did for Oculus and VR, and we wish him all the best.

UploadVR vroeg eigenaar Facebook of het vertrek van Luckey vrijwillig was, maar Facebook weigerde commentaar te geven. Echter, het laatste echte nieuws dat we over Luckey hebben gehoord, is dat hij in januari schuldig werd bevonden aan het schenden van een NDA tussen hem en softwarebedrijf ZeniMax, waarvoor Oculus VR een boete van 500 miljoen dollar opgelegd kreeg. Het zou dus kunnen dat dit de reden was voor zijn ontslag dan wel terugtrekking.De reden blijft gissen totdat Oculus VR of Luckey een officieel bericht uitgeven. Hoe dan ook, Palmer Luckey is en blijft een icoon in de VR-industrie, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat zijn invloed hiermee ten einde komt.