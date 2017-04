Patch 1.13 voor Dark Souls 3 verschijnt morgen; servers enkele uren offline

Gisteren meldden we al dat patch 1.13 voor Dark Souls 3 binnenkort zou verschijnen en dat de servers daarvoor waarschijnlijk enkele uren offline zouden gaan. Dat laatste blijkt nu inderdaad het geval. In de komende uren gaan de servers van de die-hard RPG enkele uren offline, terwijl de update wordt doorgevoerd.De PlayStation 4-versie van de game gaat offline om 03:00 uur, Nederlandse tijd. Twee uur later is de game weer online speelbaar. De Steam-versie gaat morgen tussen 10:00 uur en 12:00 uur offline, en Xbox One-gamers zullen het tussen 03:00 uur en 09:00 uur zonder de multiplayer moeten stellen.Daar staat tegenover dat er een sloot aan (onder andere) multiplayer-functies wordt getweakt én dat er een nieuwe arena wordt toegevoegd aan de Undead Match: Round Plaza. Daar hangt overigens wel één voorwaarde aan vast: je moet in het bezit zijn van minstens een van de uitbreidingen om Round Plaza te kunnen betreden.