Ben nog steeds bezig met de intro van de game. Je weet wel, dat stukje tuturial dat je word uitgelegd hoe de game werkt en hoe te spelen.

En met nog steeds bedoel ik dat het ongeveer 2uur duurt. want net als Persona 4 (Golden) is de hele opbouw van de game langdurig gerekt/traag te noemen. En dat is idd niet voor iedereen.