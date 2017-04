Prison Architect-ontwikkelaar brengt nieuwe game uit: Scanner Sombre

Introversion Software staat tegenwoordig voornamelijk bekend als de ontwikkelaar achter Prison Architect , een game die een jaartje of drie in de Early Access-fase bleef hangen voor hij een volledige release kreeg. Met zijn volgende spel, Scanner Sombre getiteld, pakt de ontwikkelaar het radicaal anders aan: geen Early Access, geen beta, maar gewoon een volledige launch. Sterker nog: de game verschijnt vandaag al!In Scanner Sombre word je wakker in een volledig duistere wereld. Door middel van een LIDAR -scanner verlicht je die wereld en kun je op verkenning uit. Dat doe je door laserstralen in het rond te schieten die lichtpuntjes achterlaten op objecten. Er is geen grens aan het aantal lichtpuntjes dat je kunt creŽren, dus het staat je vrij om de hele spelwereld tot een lichtshow te maken. Dit klinkt natuurlijk een beetje vaag, dus check vooral de launch trailer om een beter idee te krijgen van de gameplay.Scanner Sombre is duidelijk een game met een kortere speelduur dan eerdere games van Introversion. Daar is ook de ontwikkeltijd naar: in een interview met PC Gamer vertelt hoofdontwerper Chris Delay is het spel bedoeld om het collectieve hoofd van de studio leeg te maken na de lange ontwikkelperiode van Prison Architect.

We've actually spent longer on it than we initially intended. We wanted it to be a really quick turnaround, nice breath of fresh air, nice palate cleanser as we called it internally.

Vooralsnog verschijnt Scanner Sombre exclusief voor de pc. Echter, dit was bij Prison Architect in eerste instantie ook het geval. Een paar maanden na de pc-release werd de game alsnog op de consoles uitgebracht. Wellicht dat dit ook gaat gebeuren met Introversions nieuwe game.Check hieronder de lanceringstrailer voor Scanner Sombre.