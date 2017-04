Rainbow Six Siege voegt zich in de ESL Benelux

De ESL Benelux heeft op dit moment drie games onder zijn vleugel en de GN Rebel-teams zijn gevormd om mee te kunnen doen met League of Legends, CS:GO en Hearthstone. Het is waarschijnlijk tijd voor een vierde team, want Ubisoft heeft zojuist aangekondigd dat er ook een Rainbow Six Siege-competitie zal starten binnen de ESL Benelux! In mei zal deze aparte competitie van start gaan met in juli de eerste finales. Elk kwartaal moet een nieuwe ronde starten, voor een prijzenpot van 6000 euro.Is het nu tijd voor een Rainbow Six Siege-team voor de GN Rebels? Laat het weten in de reacties of stuur een mailtje naar peter@gamersnet.nl , met je rang, ambitie en idee achter een RSS-team binnen de GN Rebels!