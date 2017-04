Regisseur Assassin's Creed 3 en Far Cry 4 verlaat Ubisoft; start Typhoon Studios

game director

Alex Hutchinson, devan onder andere Assassin's Creed III en Far Cry 4, vertrekt bij Ubisoft. Dat maakte hij zelf bekend via Twitter Hutchinson start zijn eigen studio genaamd "Typhoon Studios". Dat doet hij samen met Reid Schneider, bekend van onder andere Batman: Arkham Knight en Mad Max. Hutchinson heeft zin om samen met Schneider nieuwe games te ontwikkelen, maar benadrukt tegelijkertijd dat we voorlopig nog geen onthullingen hoeven te verwachten:

I left Ubisoft after 7 years. Extremely proud of all we achieved on Far Cry and Assassins but very excited to build something new.



Probably won't have much to announce in the near future as we hire, build our studio, buy a coffee machine and build Ikea furniture but we are hard at work imagining a brand new world to inflict on all of you, so stay tuned.

Typhoon Studios heeft reeds een eigen website . Daarop valt momenteel enkel te lezen dat Hutchinson en Schneider op zoek zijn naar "fantastische talenten die iets willen veranderen in de industrie".