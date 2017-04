Ricardo en Tom over Battlefront 2, SNES Mini en meer! | GamersNET RADIO (vanaf 16:00)

Wil je GamersNET RADIO live meemaken tijdens de opnames? Dat kan! Elke vrijdag zitten de presentatoren klaar om live onze radioshow te delen via ons GamersNET Twitch-kanaal, rechtstreeks vanaf ons gezellige GNHQ! Je wekelijkse live-portie GamersNET RADIO begint om 16:00 uur .

Deze week schuivenenaan om een de grootst gebeurtenissen in de wereld van games te bespreken. Denk aan de Star Wars Battlefront 2 onthulling , geruchten rondom een SNES remake en uiteraard meer over de Xbox Scorpio op E3 Volg het radio-festijn(vanaf 16:00) op ons GamersNET Twitch-kanaal of kijk en praat hieronder mee:Klets ook gezellig met ons mee in de livechat of laat een mail achter voor de volgende aflevering via radio@gamersnet.nl Geen ramp, de gehele uitzending is vanaf morgen terug te luisteren via deze mooie site. Op Twitch zijn de VOD's van de livestreams per direct terug te kijken.