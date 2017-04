Rocket League krijgt Fast and Furious DLC

Deze maand verschijnt de achtste Fast and Furious-film, officieel bekend onder de titel 'Fate of the Furious'. Ontwikkelaar Psyonix springt daar slim op in en brengt volgende week de meest iconische auto uit deze film naar Rocket League.Vanaf 4 april kun je de Dogde Ice Charger downloaden in Rocket League. Voor 1,99 euro voeg je Dominic Toretto's scheurijzer aan je wagenpark toe. Eerder bracht Psyonix al de Batmobile uit Batman v Superman en Back to the Future's DeLorean naar de game.Onderstaande screenshots tonen de Dodge Ice Charger in actie.