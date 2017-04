Skins Star Wars: Battlefront 2 onthullen uiterlijk Rey en Kylo Ren in The Last Jedi

crossguard blades

Rey en Kylo Ren zijn beide in nieuwe kostuums gestoken voor de aankomende bioscoopfilm Star Wars: The Last Jedi. In het tot dusver verschenen beeldmateriaal waren hun outfits nog niet goed te zien, maar nu hebben we eindelijk een volledig beeld gekregen... dankzij promotiemateriaal van Star Wars: Battlefront 2. GameStop Ireland plaatste onderstaande afbeelding op zijn website. Deze toont speciale skins voor Rey en Kylo Ren, die je ontvangt wanneer je de game pre-ordert. De kleine lettertjes benadrukken dat de skins niet simpelweg geïnspireerd zijn door The Last Jedi, maar daadwerkelijk één op één zijn overgenomen.Kylo Ren heeft nog steeds zijn rode lightsaber met. Hij heeft zijn gewaad met capuchon echter ingeruild voor een cape die enigszins doet denken aan die van Darth Vader. Bovendien lijkt het erop dat Kylo Ren nieuwe schouderbescherming heeft gekregen. Bij Reys nieuwe outfit zijn vooral de gelijkenissen met het gewaad van Qui-Gon Jinn opvallend. Enkele fans grapten dat de twee dankzij hun lange haar al helemaal niet meer te onderscheiden zijn.Star Wars: The Last Jedi draait vanaf 15 december in de bioscopen. Battlefront 2 verschijnt een maandje eerder.