Sniper: Ghost Warrior 3 krijgt welgeteld twee day one patches

Sniper: Ghost Warrior 3 verschijnt aankomende week, maar niet zonder horten of stoten met twee day one patches die er aan zitten te komen. Deze twee patches nemen 10GB in beslag, bovenop de 40GB die de installatie op je harde schijf opslokt.De verbeteringen zijn vooral voor de performance, AI fixes en er wordt ondersteuning voor HDR toegevoegd. Bekijk hieronder de volledige patch notes.

AI Fixes – Overall combat behaviour

AI Fixes – Navigating opponents

Optimization fixes – Better FPS and less memory used on characters

Corrections to POI – visual correction of question marks

Shaders’ fixes (eyes, hairs)

Streaming and quality improvements

Support for Weapon Skin DLC

Support for Lydia DLC

Save system improvements

Minimap and radar improvements

Performance and stability improvements

Radio chatter fixes

Safehouse shop economy balancing

Reward system balancing

Skill system balancing

Weapon animation tweaks

HDR support

Sniper: Ghost Warrior 3 verschijnt op 25 april voor PlayStation 4, Xbox One en pc.