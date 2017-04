Star Wars: Battlefront 2 officieel onthuld

Star Wars: Battlefront 2 is officieel onthuld. De game wordt ontwikkeld door DICE, Motive en Criterion en verschijnt op 17 november.De multiplayer van Battlefront 2 laat spelers vechten in alle drie de Star Wars-tijdperken. Je kunt op de grond vechten met iconische personages als Yoda en Darth Maul, of het luchtruim verkennen in onder andere een First Order TIE Fighter. Matt Webster van Criterion vertelt:

In Star Wars Battlefront II wilden we echt de essentie van heldendom vastleggen en ervoor zorgen dat iedereen in Star Wars een held kan worden. Ongeacht of je nu speelt met iconische karakters als Rey of Luke, als trooper in de frontlinie, als gevechtspiloot in epische multiplayergevechten, of dat je je mee laat voeren door een nieuw Star Wars-verhaal dat het gat overbrugt tussen Star Wars: Return of the Jedi en Star Wars: The Force Awakens: je wordt een held in Star Wars Battlefront II.

Battlefront 2 bevat dit keer ook een volledige singleplayer-campagne. Deze overbrugt de 30 jaar tussen de verwoesting van de tweede Death Star en de opkomst van de First Order. Spelers stappen in de schoenen van Iden Versio, de leider van de Galactic Empire's Inferno Squad. De singleplayer belooft een feest van herkenning te worden voor Star Wars-fans, want tijdens je reis zul je onder andere Luke Skywalker en Kylo Ren tegen het lijf lopen. Ook heeft Motive in samenwerking met Lucasfilm een aantal nieuwe personages bedacht.Burnout-ontwikkelaar Criterion heeft de ruimtegevechten compleet vernieuwd. De studio belooft onder andere een betere besturing, meer wapens en diepere aanpassingsmogelijkheden. EA praat in zijn persbericht over "ruimtegevechten op galactische schaal".Pre-order je Star Wars: Battlefront 2, dan krijg je toegang tot DLC die geÔnspireerd is door de bioscoopfilm The Last Jedi. Ook belooft EA exclusieve kostuums en vaardigheden voor Kylo Ren en Rey. Pre-orderaars krijgen tevens toegang tot een nieuw First Order-schip en kunnen hun Millennium Falcon uitrusten in een The Last Jedi-jasje.Mensen die de speciale "Elite Trooper Deluxe Edition" pre-orderen, krijgen drie dagen eerder toegang tot de game en ontvangen bovendien alle eerdergenoemde DLC. Verder bevat deze editie zogenaamde "elite troopers", die ervoor zorgen dat dat elke soldatenklasse speciale upgrades krijgt. Dit zorgt onder andere voor meer vuurkracht, wapenaanpassingen en gevechtsmogelijkheden.Star Wars: Battlefront 2 verschijnt op 17 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Bezitters van de Elite Trooper Edition krijgen toegang vanaf 14 november en EA Access-leden kunnen zelfs al vanaf 9 november met de game aan de slag.