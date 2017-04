Switch is Nintendo's snelstverkopende console ooit in de VS

De Switch is op de meeste plekken uitverkocht en dat komt niet alleen door Nintendo's schaarse voorraad. Het apparaat is namelijk razend populair bij consumenten, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de NPD Group.Volgens NPD is de Nintendo Switch in maart maar liefst 906.000 keer over de Amerikaanse toonbank gegaan. Het is daarmee Nintendo's snelstverkopende console ooit. Bovendien verkocht de Switch in maart beter dan de PlayStation 4 en Xbox One, wat betekent dat Sony's console voor het eerst sinds oktober van zijn troon gestoten wordt.Het succes van de Switch was deels te danken aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dit werd Nintendo's snelstverkopende launchgame en bovendien het snelstverkopende deel in de serie. Het spel ging in maart maar liefst 1,3 miljoen keer over de toonbank, waarvan 925.000 keer voor de Switch en 460.000 keer voor de Wii U.Dat de Switch-versie van Zelda vaker is verkocht dan de console zelf, komt waarschijnlijk door de schaarste van de Switch. Er is dus een groep gamers die Zelda reeds heeft gekocht, maar nog steeds op zoek is naar een console om het spel op te spelen.Het volledige NPD-rapport wordt volgende week verwacht.