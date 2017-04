Systeemeisen Rising Storm 2: Vietnam bekendgemaakt; Deluxe Edition onthuld

Als alles volgens de planning gaat, komt Rising Storm 2: Vietnam nog in de eerste helft van dit jaar uit. Uitgever Tripwire Interactive heeft nog geen exacte datum gegeven, maar wel is de game inmiddels te pre-orderen via Steam . Tegelijkertijd zijn de systeemeisen uit de doeken gedaan:

Minimale systeemeisen

Besturingssysteem: Windows 7 of nieuwer, 64-bit

Processor: Intel Core i3 op 2,5 GHz of AMD Phenom op 2,5 GHz

Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 460 of ATI Radeon HD 5850

Geheugen: 4 GB RAM

Opslag: 12 GB vrije schijfruimte



Aanbevolen configuratie:

Processor: Intel Core i5 op 3,2 GHz of AMD-processor op 4GHz

Grafische kaart: NVIDIA GeForce 760 of AMD R9 270X

Geheugen: 6 GB RAM

Daarbij moet overigens ook gezegd worden dat Rising Storm 2: Vietnam alleen een multiplayer kent, dus ook een goede internetverbinding zou niet misstaan.Naast de systeemeisen is ook de Digital Deluxe-editie aangekondigd. Als je die koopt, krijg je direct toegang tot vier items die je anders zou moeten vrijspelen, zoals de Lowland ERDL-helm en de Camo Ushanka. Daarnaast krijg je twee items die exclusief zijn voor de speciale editie: Boonie Hats voor zowel de Vietnamese als de Amerikaanse factie en toegang tot de officiŽle soundtrack van de game. Ten slotte krijg je toegang tot de volgende betaronde als je de Digital Deluxe-versie koopt. De datum daarvan wordt nog bekendgemaakt.Wat betreft de prijzen: op het moment van schrijven is alleen de Digital Deluxe-versie te pre-orderen voor 20,99 euro. Tripwire zegt dat dit goedkoper is dan de prijs die je normaal gesproken voor de reguliere editie zou betalen, dus vermoedelijk gaat die na de release voor 25 euro over de toonbank.