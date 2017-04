The Joker bevestigd voor Injustice 2; gameplay uitgelekt

NetherRealm heeft onthuld dat Injustice 2-spelers straks aan de slag kunnen met één van 's werelds meest geliefde slechteriken. Middels een trailer bevestigde de studio dat Batmans aartsvijand The Joker vanaf de release speelbaar is in Injustice 2.NetherRealms The Joker lijkt geïnspireerd door de comics en vertoont geen gelijkenissen met Heath Ledger of Jared Leto. Naast de onthullingstrailer lekte gisteren ook gameplay op het internet. Deze toont hoe de lachende slechterik het opneemt tegen The Flash. Dat hij daarin niet succesvol is, zie je in onderstaande video.