The Walking Dead Season 3: Episode 4 verschijnt sneller dan verwacht

The Walking Dead-fans moesten drie maanden wachten op de derde episode van The New Frontier, maar nu zit de vaart er lekker in. Ontwikkelaar Telltale heeft namelijk bekendgemaakt dat we volgende week al aan de slag kunnen met episode 4."Thicker Than Water" gaat verder waar het verhaal van de Garcia-familie en Clementine in episode 3 ophield. Zoals we inmiddels gewend zijn be´nvloeden jouw keuzes het verhaal en ook in Thicker Than Water zullen de nodige zombies je pad kruisen. Onderstaande trailer geeft een voorproefje.