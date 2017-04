Tom en Peter over CoD: WWII en New 2DS XL | GamersNET RADIO #359

Deze week schuiven Tom en Peter weer eens aan voor een uurtje GN Radio! Kortom, de week in een uurtje samengevat met onder andere de officiële aankondiging van Call of Duty: WWII, de introductie van de New 2DS XL en meer informatie over Heroes of the Storm 2.0

GamersNET Radio

iedere vrijdag live

tussen 16:00 en 17:00

Jullie mening is belangrijk

Natuurlijk zingt The Artist Formerly Known As Hans Otjes zijn lied en bespreken we ook de perikelen rond eSporter Matt “Dellor” Vaughn, die uit zijn team is gezet vanwege racisme iste volgenop het GamersNET Twitch-kanaal ! De gehele show is vanaf zaterdag terug te kijken/luisteren via GamersNET. Wordt ook lid van de podcast via iTunes om de show direct als audio binnen te halen.en die draagt zeker bij aan de show, dus laat vooral je reactie achter of mail naar radio@gamersnet.nl . Wij behandelen jullie verhalen, meningen en ervaringen maar al te graag!naar aanleiding daarvan hebben wij besloten het terugluisteren tot de audio te beperken. Wil je ons ook zien? Kijk dan elke vrijdagmiddag LIVE mee! Tot enkele weken na de uitzending is de (video)stream nog terug te vinden op ons Twitch-kanaal