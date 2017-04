Trailer van Star Wars: Battlefront 2 lekt; herleef verschillende era's

Het zat er al aan te komen, maar Star Wars: Battlefront 2 is nu officieel een feit met deze gelekte trailer. De trailer richt zich op de soldaten in de oorlog en verschillende Star Wars-tijdperken. Nog niets is bevestigd, maar de trailer laat weinig ruimte voor twijfel.Opvallend aan de trailer is dat iedereen die een pre-order bestelt daarvoor personages uit de aankomende film The Last Jedi krijgt. Aangezien de trailer laat zien dat er een focus op Star Wars uit verschillende tijdperken ligt kan dit duiden op een grotere singleplayer modus. Het gebrek aan voldoende singleplayer content was een groot kritiekpunt op het eerste deel. De trailer toont een release voor PlayStation 4, maar het spel komt naar alle waarschijnlijkheid ook op Xbox One en pc zoals de eerste Star Wars: Battlefront. Wanneer horen we hopelijk snel.