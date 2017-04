Uitgelekte mini-screenshots tonen eerste glimp CoD: WWII

Afgelopen vrijdag bevestigde Activision dat Call of Duty terugkeert naar de Tweede Wereldoorlog met CoD: WWII . De officiŽle onthulling vindt woensdag pas plaats, maar door een fout waren er korte tijd al twee screenshots zichtbaar op de website.Reddit-gebruiker braderz_12 ontdekte onderstaandeafbeeldingen op de inlogpagina voor Call of Duty-profielen. De plaatjes tonen niet veel nieuwe informatie, aangezien we al wisten dat de game ons meeneemt naar de Tweede Wereldoorlog. Desalniettemin heeft Activision de screenshots inmiddels verwijderd.Meer informatie wordt verwacht tijdens de officiŽle livestream, die op 26 april plaatsvindt om 19:00 uur.