Vanavond LIVE: Tom haalt in, maar met welke game(s)?

Gezien de vaste stream op de woensdagavond verviel (fissa was goeie, trouwens), komt onze Tom vandaag alsnog op de proppen met een vlotte inhaalstream. Rond de klok van 21:00 start de Brabander een nieuwe stream op het GamersNET Twitch-kanaal, de vraag blijft echter met welke games ?

Vriendjes worden met onze Brabo?

Tharduz

Tharduz#21932

Tot vanavond! Tom gaat vanaf 21:00 LIVE op het GamersNET Twitch-kanaal

De Xbox 360 is losgekoppeld geweest en dat betekent dat we vanavond weer uit kunnen wijken naar bijvoorbeeld Skate 3 of Viva Piņata . Maar uiteraard blijven klassiekers als Titanfall 2 of Stardew Valley ook in het verschiet. De keuze is aan jou!Mocht je een toffe suggestie door willen geven, neem dan vooral in acht welke games onze Brabander van dienst wel en niet in huis heeft. Raadpleeg voor de zekerheid Toms volledige game-collectie om zeker te zijn van jouw input! Games spelen die je niet hebt, blijft immers vrij lastig...Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!