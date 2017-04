Volgende Global Mission bekendgemaakt voor Pokémon Sun & Moon

event

De Global Missions in Pokémon Sun & Moon kennen een onstuimige geschiedenis: de eerste missie faalde onwijs hard en ook het doel van de tweede missie werd niet gehaald, waarop ontwikkelaar Game Freak besloot om de doelen voor toekomstige missies bij te stellen om ze haalbaarder te maken.Recentelijk werd de vijfde Global Mission gehouden, waarbij spelers in totaal 200.000 Pokémon-eieren moesten uitbroeden. Blijkbaar had Game Freak de doelen daarbij iets té veel bijgesteld, want die missie was al na één dag voltooid. Op 10 april kwam ditten einde en volgens Serebii waren er tijdens de missie in totaal 14.503.078 eieren uitgebroed. Als je vanaf nu dus inlogt in Pokémon Sun en/of Moon, krijg je 2.000 FC als beloning. Als je je spel hebt gekoppeld aan Global Link, krijg je zelfs 4.000 FC cadeau.Nu de vijfde Global Mission is voltooid, is het tijd voor de aankondiging van nummertje zes. In de volgende missie moeten spelers Poké Beans oogsten op de Poké Pelago. Hoeveel er in totaal moet worden geoogst is nog niet bekend. Maar aangezien de afgelopen Global Mission zo'n overdonderend succes was, mogen we aannemen dat Game Freak de uitdaging deze keer weer wat groter maakt.