Volgende Overwatch evenement is Insurrection; Franse trailer uitgelekt

Niet alleen lekte de Xbox Store al een aantal skins uit, maar nu blijkt ook een gehele trailer voor het nieuwe Insurrection Event in Overwatch vroegtijdig verschenen. Het betreft weliswaar enkel en alleen de Franse variant van de video, al onthult deze wel iets te voorbarig dat Blizzard van plan was morgen met een nieuwe evenement op de proppen te komen.Uit de beelden blijkt dat we enigszins terug in de tijd gaan, en legio Overwatch-helden in andere gloriedagen zullen zien. Insurrection lijkt zich dan ook plaats te vinden in het herkenbare London, maar dan ten tijde van de Omnic Crisis. En ja, dat betekent voor een boel van de aanwezige Heroes ook dat we ze op mogen dossen in hun uniformen van weleer. Inclusief beloofde Legendary skins voor McCree en Widowmaker.Geen Paasfestiviteiten dus, maar een terugkeer naar de canon van Overwatch, mét bijbehorende nieuwe game mode. Tot en met 1 mei moet dit nieuwe Seasonal Event draaien, wat hopelijk genoeg tijd geeft aan eenieder om hun favoriete vondsten uit een exclusieve Loot Box te trekken.Duik jij weer terug richting Overwatch voor dit Insurrection Event? En zo ja, op welke felbegeerde nieuwe skin zet jij de jacht in?