Volgende week informatie over tweede DLC-pakket Halo Wars 2

De kans is klein dat je nu al uitgekeken bent op Halo Wars 2. Ben je toch toe aan iets nieuws, dan wordt je geduld niet lang meer op de proef gesteld. Nieuwe DLC voor de game is namelijk op komst.Via Halo Waypoint hintte 343 Industries dat we volgende week een officiële onthulling kunnen verwachten:

We've got some pretty awesome new details about the game’s next DLC leader that should be emerging next week, so grab a buddy and be ready!' 343 Industries said in the blog post.

343 Industries meldde eerder al dat het maandelijks een nieuwe leider wil toevoegen aan Halo Wars 2. Het eerste DLC-pakket verscheen vorige maand en introduceerde Lt. Colonel Morgan Kinsano. De nieuwe leiders worden gebundeld in de Season Pass, maar zijn desgewenst ook los aan te schaffen.