Wargaming-baas: World of Tanks kan voor altijd blijven bestaan

World of Tanks verscheen alweer zesenhalf jaar geleden, maar heeft nog steeds een fanbase van miljoenen spelers. Wargaming-directeur Victor Kislyi denkt niet dat die groep snel zal slinken. Hij gelooft zelfs dat World of Tanks "voor altijd" kan blijven bestaan.Kislyi benadrukte tegelijkertijd dat zo'n toekomstsucces valt of staat met de strategie van Wargaming. De studio moet het bouwen van World of Tanks gaan beschouwen als het bouwen van een pyramide:

We realize that World of Tanks can last forever. But we have to prepare for a very long winter. The winter is coming, and it will not go away. That's a good problem to have. So the approach should be that we're making the game to be built like the pyramids, for centuries or millennia.

Kislyi gaf toe dat Wargaming drie jaar geleden "arrogant" was en dacht te weten wat het beste was voor zijn spelers. De studio besteedde luisterde niet naar feedback, wat uiteindelijk leidde tot de desastreuze Rubicon-update. Sindsdien weet Kislyi dat hij beter moet luisteren naar de fans:

I play every day under my real name. So, this is my temperature check. I play for one hour and I get 20 messages from people. They used to be swearing and complaining. Two years ago. One year ago. Now, they're mostly thank yous.

Hoewel Wargaming ons de afgelopen jaren ook World of Warships en World of Warplanes bracht, blijft World of Tanks het paradepaardje van de Russische studio. Bovenstaand verhaal wijst er niet op dat daar snel verandering in zal komen.