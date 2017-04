Warhammer 40.000: Dawn of War 3 krijgt later deze maand een open beta

Ondanks dat Warhammer 40.000: Dawn of War 3 al eind deze maand verschijnt, krijgt de game alsnog een open beta. Van vrijdag 21 april 19:00 uur tot en met maandag 24 april 19:00 uur is de beta te spelen en je kunt met de drie facties aan de slag: Eldar, Ork en Space Marines. Ook is er een selectie aan Heroes beschikbaar.Mocht je deelnemen aan de open beta, dan mag je eveneens de Masters of War-skins proberen, die gratis zijn als je de game van een pre-order voorziet: The Dark Queen-skin voor Lady Solaria (Imperial Knight), de Ghost Seer-skin voor Farseer Taldeer (Wraithknight) en de Big Kustom-skin voor Beauty (Morkanaut).Je kunt je op de officiŽle Dawn of War website registreren om de open de beta te kunnen spelen. Warhammer 40.000: Dawn of War 3 verschijnt op 27 april voor pc.