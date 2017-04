Welke abonnee wint de Razer Ornata Chroma? | Prijsvraagwinnaar

Vorige maand gaven we al de Cooler Master Masterpulse weg, en deze maand volgden we dat op met een Razer Ornata Chroma give-away, speciaal voor onze trouwe abonnees! Maar nu moet het hoge woord eruit: wie heeft dat mooie toetsenbord gewonnen?

De trekking

van harte gefeliciteerd!

niet getreurd

Deze specifieke Razer Ornata Chroma kwam al langs in onze unboxing , gevolgd door een aflevering van GamersNET Gear , maar wordt nu verloot onder onze trouwe abonnees.Door geabonneerd te zijn op het GamersNET Clubblad of ons altijd gezellige Twitch-kanaal maakten onze trouwe steunpilaren van GamersNET direct kans op dit 'hybride' toetsenbord van Razer. Onderstaande aankondigingsvideo legt dat principe nog eens haarfijn voor je uit.Zo simpel is het. Steun ons, dan proberen wij iets speciaals terug te doen voor jou. Al blijft dit loyaliteitsprogramma bestaan bij de gratie van games en gear die we overhouden op ons GamersNET Headquarters. Houd GamersNET dus in de gaten voor optionele nieuwe prijsvragen en give-aways.voor de Ornata Chroma was 1 april, en inmiddels hebben we de namen van onze abonnees door elkaar gehusseld. De compleet willekeurige trekking die daarop volgde verkoos de volgende steuner van GamersNET als gelukkige winnaar...Michael,Die gloednieuwe (en ook weer enigszins gebruikte) Razer Ornata Chroma komt binnenkort jouw kant op! Of jij deze kant, wat jij wil!Aan de abonnees (en niet-abonnees) bij deze actie helaas niet wisten te winnen:! De komende dagen maak je nog kans op een Logitech G203 Prodigy gaming muis , waarvan we ook zeer binnenkort een winnaar zullen verkiezen, uiteraard als eerste op GamersNET