Wetenschappelijk onderzoek: Pokémon GO-spelers zijn gelukkiger en vriendelijker

Pokémon GO heeft vooral vlak na de release behoorlijk wat negatieve persaandacht gekregen: van overbelaste servers en waarschuwingen van de Nederlandse politie tot zelfs een nationaal verbod in Iran. En dan hebben we het nog niet eens over de negatieve reputatie van (mobiele) games in het algemeen. De Universiteit van Wisconsin besloot om dat beeld aan de tand te voelen door middel van een onderzoek naar Pokémon GO-spelers, met verrassende (en minder verrassende) conclusies.Dat de gemiddelde Pokémon GO-spelers fysiek actiever is dan de gemiddelde mens, mag geen verrassing heten. Wat meer mensen zal verbazen, is dat spelers óók gelukkiger en socialer zijn.

[F]or the most part, the Pokemon Go players said more about positive things that were making them feel their life was more worthwhile, more satisfactory, and making them more resilient.



The more people were playing, the more they were engaging in behaviors that reflected making new connections — making Facebook friends, introducing themselves to someone new, exchanging phone numbers with someone, or spending more time with old friends and learning new things about them.

Spelers van Pokémon GO maakten vlak na de release vaker vrienden dan niet-spelers, en ook oude vriendschappen werden verder versterkt door het mobiele spelletje. Daarnaast wisten de deelnemers aan het onderzoek die wél Pokémon GO speelden meer positieve levensaspecten te vertellen dan deelnemers die niet meededen aan de hype.Wat wellicht echter het meest verrassende onderzoeksresultaat is, is dat mensen die lijden aan het Sociale Angstsyndroom níét minder speelden dan mensen die daar niet aan lijden, ook al stimuleert Pokémon GO spelers om sociale contacten aan te gaan.Verder trekken de onderzoekers een conclusie over sociaalwetenschappelijk onderzoek in het algemeen: misschien moet de wetenschap zich eens gaan richten op de positieve kanten van massamedia, in plaats van alleen de negatieve kanten als gewelddadigheid te bestuderen. Als gamers weten wij dit natuurlijk allang, maar wellicht dat het geaccepteerde beeld bij niet-gamers binnenkort radicaal gaat veranderen. Het zou eens tijd worden!