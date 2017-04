Wii U krijgt (niet zo) nieuwe game

En blik op de releaselijst van de Wii U onthult dat er de komende tijd weinig op de planning staats voor Nintendo's last-gen console. Net nu het erop begon te lijken dat Zelda: Breath of the Wild de laatste noemenswaardige game was die op de Wii U zou verschijnen, komt een third party-ontwikkelaar met een nieuwe titel op de proppen. Of nou ja, "nieuw"...THQ Nordic heeft bekendgemaakt dat Darksiders: Warmastered Edition op 23 mei zijn weg vindt richting de Wii U. Deze HD-remaster van de eerste Dark Souls-game verscheen een half jaar geleden al voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Aangezien de oorspronkelijk beloofde Wii U-release zo lang uitbleef, hadden veel gamers de hoop al opgegeven. In een officieel persbericht benadrukt THQ echter dat de game nog steeds springlevend is:

Contrary to a couple of online rumours, Wii U version is on its way and by no means cancelled.

Na Darksiders verschijnt in juni nog Cars 3: Driven to Win, een videogame gebaseerd op de gelijknamige Pixar-film. Verder staan er voor de Wii U geen games meer op de planning. Nintendo-fans doen er dus goed aan om over te stappen naar de Switch, die volgens Nintendo gedurende het jaar ondersteund zal worden met nieuwe releases.