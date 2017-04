Xbox One Scorpio gaat 4K demonstreren met Forza 7 en Red Dead Redemption 2

Vorig jaar onthulde Microsoft de Xbox One Scorpio , een extra krachtige console die in staat is om games in native 4K-resolutie te presenteren. Uit uitgelekt marketingmateriaal blijkt dat Microsoft de kracht van zijn nieuwe console wil demonstreren aan de hand van Forza 7 en Red Dead Redemption 2.Forza 7 moet het paradepaardje van de Scorpio worden en ziet er volgens ingewijden "adembenemend" uit in 4K. Crackdown 3 en State of Decay 2 zijn tevens geoptimaliseerd voor de console. Tegelijkertijd is er ook genoeg third party-ondersteuning, onder andere van Call of Duty: World War 2, Madden NFL 2017, FIFA 7 en Star Wars: Battlefront 2.Volgens de geruchten wordt Forza 7 ergens in de komende weken al onthuld. Dit bevestigt eerdere berichten, die stelden dat Microsoft voor de E3 al zoveel mogelijk Scorpio-nieuws wil onthullen. Het bedrijf kan zich tijdens zijn persconferentie dan volledig focussen op games.