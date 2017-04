Xbox Scorpio neemt afscheid van voedingsblok en Kinect-aansluiting

De Xbox One was aanvankelijk niet te koop zonder Kinect. Na hevige kritiek kwam Microsoft op dit besluit terug en het duurde niet lang voordat de Kinect compleet in de vergetelheid raakte. Op de Xbox One S , die vorig jaar verscheen, ontbrak de poort om dit accessoire aan te sluiten zelfs volledig. Met de Xbox Scorpio zet Microsoft die koers door, want ook op deze nieuwe console schittert een Kinect-poort door afwezigheid.Wil je jouw Kinect alsnog aansluiten op de Scorpio, dan zul je een omzetstukje van 40 euro moeten kopen. Gelukkig is er ook goed nieuws, want de Xbox Scorpio neemt afscheid van het lompe voedingsblok dat de Xbox One jarenlang kenmerkte. Alle technologie zit nu ingebouwd in de console en dat maakt het wegwerken van de draden een stuk makkelijker.Voor meer informatie over de Xbox Scorpio kun je terecht bij ons nieuwsbericht over de specificaties