Zes nieuwe Overwatch maps in de maak; drie komen er dit jaar nog uit

Er zijn momenteel zes nieuwe maps in ontwikkeling voor Overwatch, aldus game director Jeff Kaplan. Van de zes nieuwe maps gaan wij er waarschijnlijk dit jaar nog drie in het spel zien verschijnen omdat die ver in ontwikkeling zijn.Heer Kaplan laat op het officiële forum van Overwatch weten dat drie maps al ver in ontwikkeling zijn en waarschijnlijk dit jaar nog speelbaar zijn. Ook laat Jeff weten dat er daarnaast nog een aantal maps in ontwikkeling zijn:

“We currently have 3 maps in development, all past the initial playtesting phase that are ‘standard’ maps (QP/Comp). While something could always change, all 3 of those are looking likely for a release this year. We also have 3 non-standard maps in development (these won’t go in QP/Comp). We also have a few other experiments going on. Hopefully this will satisfy some of what you’re looking for. We want to play on these maps as badly as you guys do. We’ll work as fast as we can!”

Wanneer de nieuwe maps naar Overwatch komen is niet duidelijk, maar er zijn geruchten dat het volgende evenement weer een Summer Games-evenement wordt. Overwatch wordt nog steeds overladen met content, dus lang wachten op iets nieuws is niet nodig. Overwatch is uit op PlayStation 4, Xbox One en pc.