Alles vrijspelen in Overwatch Anniversary-evenement kost ruim 50.000 credits

Het Overwatch Anniversary-evenement introduceert een hoop nieuwe content. Wil je dat allemaal vrijspelen, dan zul je flink moeten sparen. Reddit-gebruiker Desks_up rekende uit dat je voor 56.475 aanmoet kopen om alle 108 skins, sprays, uitspraken envrij te spelen.Enkele Overwatch-spelers die level 600 gepasseerd zijn en nog nooit credits hebben uitgegeven, gaven aan dat ze inmiddels pas 60.000 credits verzameld hebben. Het Anniversary-evenement is dan ook veruit het duurste evenement. Op een verre tweede plaats vinden we Year of the Rooster, waarbij je 37.050 credits moest betalen om alles vrij te spelen.Gelukkig is Blizzard redelijk vrijgevig met gratis, dus dat scheelt een hoop. En heb je echt geen zin om te sparen, maar wil je toch alle content? Dan kun je altijd nog echt geld ophoesten.