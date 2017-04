Auteur : Tom Kauwenberg maandag 1 mei 2017 om 00:00:02 AOC AGON AG251FZ - Vergeet 4K, kies voor framerate! | Review



Upgraden naar 4K? Waarom zou je, als je ook uit kan pakken met een bizar hoge framerate? De nieuwe AGON monitor van AOC voorziet in 240 beelden per seconde tegen een schappelijke prijs. Is dit de upgrade waard?



11880 posts Eindredacteur11880 posts Los van de recensie wil ik graag nog even het volgende minpunt aanspelen: de godvergeten en nul charmante benaming van monitoren. Ik weet dat vrijwel elke partij legio onhandige titels voor producten bedenkt, maar waarom in godsnaam? Je kunt de verschillen van allerhande uiteenlopende monitoren best op een andere manier aanduiden. Die reeks letters en cijfers helpt het zoeken/vragen naar een bepaald product niet bepaald versimpelen. Wees eens creatief en bedenk niet een productnaam la [merk] + [submerk] + [nauwelijks logisch spartelen op een toetsenbord]. Die ergernis terzijde gezet, is dit gewoon goei'n handel. Oprecht een tof scherm met een ongekend fijne focus, met nog een betaalbaar prijsje. Daar doet die naam ook weinig afbreuk aan, maar toch. Gepost door Neolite op maandag 1 mei, 2017 om 00:51:01

6290 posts Moderator6290 posts Echt een goede review Tom! Alleen waarom 500 euro betalen voor een simpel TN paneeltje met een iets hogere refreshrate? Voor zover ik kan opmaken is dat echt het enigste extra wat die prijs zou moeten verantwoorden. Niet iets waar ik bijzonder warm voor loop bij een beeldscherm wat bijna net zo duur is als een budget game pc. Voor 150 euro heb je een 24 inch 1920x1080 75HZ scherm, de AOC G2460VQ6. Iets waar de meeste gamers meer dan genoeg aan zullen hebben. Want let op! Je dient ook daadwerkelijk 244fps te behalen voor een dergelijke ervaring. Iets wat je bij de meeste games op de echte competitieve na niet zult behalen. Voor 250 euro heb je de Asus VG248QE, een 24 inch 1920x1080 144hz scherm dat echt aan alle eisen zou moeten voldoen. Niet om lullig te doen, maar dan klinkt een verdubbeling van het bedrag voor slechts een hogere refreshrate echt als te veel. Voor 350 was dit echt een uitstekende monitor geweest, maar op dit moment zit er echt een "gamerspremium" aan. Om over de door jou al genoemde afwerking nog maar niet te beginnen(dat kan echt niet voor deze prijs). Gepost door Tom op maandag 1 mei, 2017 om 01:30:29

11880 posts Eindredacteur11880 posts Thanks! En ja, het blijft een aardige investering. Toch ben ik ervan overtuigd dat er zeker doelgroep is die het bedrag hiervoor wil neerleggen. Ik heb met tal van games een framerate van 200+ geklokt op 'slechts' een GTX 970, en het is en blijft een bizar lekkere ervaring. Nu snelle en competitieve games een goede opleving maken, voelt het als een prima aankoop. Natuurlijk kun gemakkelijk je settelen voor minder, maar ik denk dat er genoeg gamers zijn die het uiterste willen pushen. En wat dat betreft is die 240 Hertz wel een lekker prestigeding, waar je ook nog eens veel baat bij kunt hebben. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik niet bepaald binnen die doelgroep val. Ikzelf zou eerder ook voor een lage framerate opten, maar vooral wegens het oog op videoproductie. Zelf liep ik namelijk zelf vaak tegen het feit aan dat mijn bizar hoge framerates toch in het niet vallen bij streams of opnames (of de afbeelding daarvan), waardoor je mij ook sneller ziet kiezen voor eerdergenoemde modellen.