ARMS organiseert twee Global Testpunches; open beta-fases op Nintendo Switch

Zojuist sfeervol onthuld in de officiŽle Nintendo Direct van ARMS : maar liefst twee betafases voor Nintendo's nieuwste vechtspel. ARMS moet deze lente nog verschijnen, maar krijg aanstaande 27 en 28 mei een 'Global Testpunch', gevolgd door een tweede testperiode op 3 en 4 juni.Nintendo Switch-bezitters die interesse hebben in het gloednieuwe en exclusieve vechtspel, kunnen gedurende de twee Global Testpunches zelf aan de slag met ARMS. Uiteraard gratis en voor niks, precies zoals dat voorheen al het geval was voor Splatoon 2 's eigen ' Global Testfire ' die eerder dit jaar al georganiseerd werd.Meer weten over ARMS? Neem dan vooral een kijkje bij de hands-on preview die we eerder al meemaakte van Nintendo's aanstormende fighter. Of bekijk onze video preview , voor het gemak ook hierboven af te spelen.