Baas van Eidos Montreal ontkent geruchten over nieuwe Thief-game

Vorige week verschenen er geruchten over een nieuwe Thief-game doordat een productiebedrijf dat werkt aan de verfilming van de serie zei dat er ook een nieuw spel in de franchise in ontwikkeling zou zijn. Uitgever Square Enix gaf het neutrale antwoord dat er niets is om aan te kondigen. De baas van Eidos Montreal, de ontwikkelaar van de vorige Thief, drukt nu echter (bijna) alle geruchten de kop in.Op Twitter plaatste de beste man het volgende cynische bericht:

Apparently we’re developing Thief 5 game! So now we have a title... We just have to build a team,a budget... Forget it!

Natuurlijk betekent dit bericht alleen dat Eidos Montreal niet aan een nieuwe Thief werkt. Wellicht is er een andere studio die werkt aan een spel in de serie, bijvoorbeeld een free-to-play-game die bedoeld is om de eerdergenoemde film te vergezellen. Een nieuwe Thief is dus niet volledig uitgesloten, maar de kans op een volwaardig spel lijkt momenteel behoorlijk klein.