Bestaan van Darksiders 3 uitgelekt

Hoewel het faillissement van THQ het einde betekende voor Darksiders-ontwikkelaar Vigil Games, bleek er toch nog enig leven te zitten in de Darksiders-franchise. Nordic Games, tegenwoordig zelfs bekend als THQ Nordic, kocht namelijk de rechten op de Darksiders-serie op. Dit resulteerde eerder al Darksiders: Warmastered Edition en Darksiders 2: Deathinitive Edition voor de huidige generatie consoles. Nu lijkt het erop dat er zelfs een Darksiders 3 in de pijpleiding zit.Het bestaan van Darksiders 3 is nog niet officieel bevestigd, maar is uitgelekt via het Amerikaanse Amazon . De game moet in 2018 verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc en introduceert een nieuw hoofdpersonage. Na War en Death uit de eerste twee delen is het nu namelijk tijd voor Fury:

Play as FURY – a mage who must rely on her whip and magic to restore the balance between good and evil on Earth!

Harness FURY’s magic to unleash her various forms – each granting her access to new weapons, moves and traversal abilities

Explore an open-ended, living, free-form game world in which FURY moves back and forth between environments to uncover secrets while advancing the story

Defeat the Seven Deadly Sins and their servants who range from mystical creatures to degenerated beings

Darksiders signature art style – expansive post-apocalyptic environments that take the player from the heights of heaven to the depths of hell, dilapidated by war and decay and overrun by nature

Darksiders 3 wordt ontwikkeld door Gunfire Games . Deze studio bestaat voornamelijk uit voormalig Vigil Games-ontwikkelaars en was eerder al verantwoordelijk voor de Deathinitive Edition van Darksiders 2.